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В Солотче торжественно открыли тропу Паустовского

В субботу, 5 октября, в посёлке Солотча торжественно открыли маршрут «Тропа Паустовского». Всем желающим предоставляли велосипеды на прокат. Новый туристический маршрут оценили и глава администрации Рязани Елена Сорокина, председатель Рязанского областного отделения Рязанского географического общества, Герой России, Почетный гражданин города Рязани Михаил Малахов, депутаты.

Пять вариантов туристических маршрутов протяженностью от 6,3 до 32 километров промаркированы и оборудованы информационными стендами.

В санатории «Солотча» состоялась презентация проекта Рязанского областного отделения Русского географического общества «Певец Мещеры». Михаил Малахов отметил, что проект может стать основой для дальнейшего развития «Тропы Паустовского».

Елена Сорокина поблагодарила тех, кто причастен к реализации проекта культурно-оздоровительного маршрута «Тропа Паустовского».

– Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Проект получился добрым, красивым, наполненным патриотизмом. Благодаря этому проекту количество добра в мире увеличится, — подчеркнула глава администрации.

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