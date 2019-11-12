В сквере имени Скобелева в Рязани могут появиться спортплощадка и амфитеатр

В понедельник, 11 ноября, рязанцы обсудили проект благоустройства сквера имени Скобелева. Именно этот сквер был выбран по итогам рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заместитель начальника управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани Наталья Шалдаева и заместитель начальника управления благоустройства Наталья Мельникова призвали рязанцев быть активными и неравнодушными в вопросах благоустройства территории района.

Горожане предлагали обустроить в сквере детский городок, спортивные площадки, агитплощадку или амфитеатр, площадку для выгула собак. Разные зоны было предложено отделить друг от друга высоким кустарником. Вместо крепости, которая много лет стоит в сквере, было предложено установить сцену и проводить на ней концерты в дни городских и государственных праздников.

Как сообщает сайт администрации, все озвученные предложения будут учтены при составлении проекта благоустройства сквера и проработаны совместно со специалистами.