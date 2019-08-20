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В Скопинском районе завершается ремонт дороги

В Скопинском районе завершается ремонт 15–километрового участка дороги регионального подчинения, соединяющей несколько крупных населённых пунктов: микрорайон Коготково, Корневое, Пупки, Князево. Эта дорога не ремонтировалась более 20 лет. И только благодаря неоднократным обращениям главы администрации муниципалитета Александра Бокова в министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, было принято решение о выделении денежных средств в размере более 175 млн. рублей на ремонт этой дороги.

Работы идут по областной программе « Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2020 годы». В середине июня на объект заехал подрядчик ООО «Долстрим». Несмотря на плохие погодные условия, ремонт на протяжении всего времени идет хорошими темпами. По контракту все должно быть сделано к 1 сентября. Но судя по проделанной работе можно предположить, что работа будет закончена раньше. Уже сейчас ведутся работы по подготовке фундаментов под семь остановочных павильонов и замене бортового камня. Так что, жители близлежащих населенных пунктов и, что особенно приятно, наши дети получат в канун начала нового учебного года хороший подарок.

– Я живу здесь очень давно, и мне кажется, что дорога была всегда такой – вся в колдобинах. Поэтому для нас стал большой неожиданностью этот ремонт. Спасибо всем, кто принимал участие в принятии решения по ремонту этой дороги, – сказала Галина Панова, жительница села Корневое.

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