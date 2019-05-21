В Скопинском районе состоялся слёт юных инспекторов дорожного движения

Во вторник, 21 мая в Скопинском районе на базе Вослебовской школы прошёл муниципальный этап слёта юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо -2019», основными целями и задачами которого являются воспитание законопослушных участников дорожного движения, популяризация ЮИДовского движения и профилактика детской безнадзорности и беспризорности.

В слете принимало участие семь отрядов юных инспекторов движения из шести школ и Центра внешкольной работы.

Открыл мероприятие старший инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО МВД России «Скопинский», капитан полиции Олег Гуров, который в своем выступлении подчеркнул значимость подобных слетов и пожелал всем командам успешно справиться с конкурсными заданиями.

В этот день юные инспекторы принимали участие в сдаче теоретических экзаменов «Знаток ПДД» и «Знание основ оказания первой помощи», защищали честь команды в конкурсе агитбригад и демонстрировали фигурное вождение велосипеда. В результате нелегкой борьбы первое место у команды из Ильинской школы, второе место заняли мало – шелемишевские ребята и третье место по праву досталось ребятам из Вослебовской школы. Победители были награждены дипломами и памятными подарками.