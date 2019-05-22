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Общество Рязань 22 мая 2019 11:09 | Просмотров:

В Скопинском районе состоялся праздник семейного туризма

В преддверии Дня здоровья и спорта в Рязанской области, в селе Корневое Скопинского района, состоялся туристско-спортивный праздник семейного туризма. В соревнованиях приняли участие 11 семейных команд из Корневского, Шелемишевского и Побединского поселений. На торжественном открытии всех участников приветствовали начальник отдела по физической культуре и спорту Владимир Гамаюнов и заместитель директора Корневской СОШ по воспитательной работе Лариса Асташкина, отметив, что организация спортивного семейного досуга способствует улучшению взаимоотношений между родителями и детьми и укреплению семьи. Главный организатор мероприятия Владимир Мартынов ознакомил семейные команды с программой праздника, которая включала в себя: спортивное ориентирование, прохождение контрольно-технического маршрута, разнообразные туристические конкурсы и эстафеты.

Детям было очень интересно вместе с родителями преодолевать полосу препятствий, стрелять из пневматического пистолета, все дружно поддерживали и помогали друг другу. Азарт, смех, дух соперничества, праздничная атмосфера – всё это было на мероприятии.

После подведения итогов состоялось награждение победителей и призеров. В стрельбе из пневматического пистолета первое место завоевала семья Гайдеровых из Побединского поселения, вторыми и третьими призерами стали семейные команды Люлюкиных и Каширеных из Корневского поселения. В конкурсе КТМ среди семей с детьми младшего школьного возраста  лучшими  были хозяева – дружина Ивановых, второе и третье места заняли семьи Синюшкиных и Токаревых из Шелемишевского сельского поселения, а среди семей с детьми 5-9 класса золото и бронза у семей Люлюкиных и Кашериных (Корневское поселение), второй результат у семьи Гайдеровых (Побединское поселение).

В этот день все участники получили не только массу приятных впечатлений, зарядили себя прекрасным настроением, но и получили необходимые туристические навыки, которые помогут им в дальнейшем справиться с возможными экстремальными ситуациями.

 

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