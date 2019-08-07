В Скопинском районе отметили День села

В среду, 7 августа, в селе Князево Скопинского района состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню села. Своих односельчан и гостей поздравил глава администрации Корневского сельского поселения Юрий Асташкин. Он пожелал им крепкого здоровья, творческих успехов и дальнейших встреч на этой земле.

В этот день памятными подарками были награждены бывшие работники села, долгожители, ветераны педагогического труда, социальные работники.

С 65-летием совместной жизни поздравили семью Семеновых. Памятный подарок с наилучшими пожеланиями вручили главе семьи, Михаилу Сергеевичу.

Праздничную программу подготовил для жителей творческий коллектив Корневского Дома культуры. На импровизированной сцене звучали любимые многими песни. Благодарные зрители весело подпевали исполнителям и награждали их бурными аплодисментами.

Этот праздник не оставил равнодушным ни кого, ни самых маленьких жителей села, ни убеленных сединами стариков.