Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 6 июня 2019 15:55 | Просмотров:

В Скопинском районе отметили день села Кушуново

5 июня жители села Кушуново Скопинского района собрались на приусадебном участке старосты Галины Ахроминой для того, чтобы отметить свой праздник – День села.

– День села – это такое праздничное мероприятие, когда вспоминают историю малой родины, чествуют старожилов и лучших представителей молодого поколения, – сказал, приветствуя  собравшихся, глава администрации Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин. В своём обращении он поблагодарил жителей за любовь к родным местам, за активную жизненную позицию, за большие совместные дела.

Приехал поздравить кушуновцев и заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев,  который пожелал селу дальнейшего процветания.

В этот праздничный день чествовали самых лучших, самых достойных. Праздник продолжился концертом артистов Вослебовского сельского Дома культуры и народными гуляньями.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.7K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.1K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.0K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.1K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.4K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.2K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
1.2K
6 июня 09:37

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона
993
5 июня 17:01

Пушкин и Рязанский край-1
989
5 июня 12:35

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»
944
4 июня 15:17

Рязанцев пригласили на «Кремлёвские вечера»
Вверх