В Скопинском районе отметили день села Кушуново

5 июня жители села Кушуново Скопинского района собрались на приусадебном участке старосты Галины Ахроминой для того, чтобы отметить свой праздник – День села.

– День села – это такое праздничное мероприятие, когда вспоминают историю малой родины, чествуют старожилов и лучших представителей молодого поколения, – сказал, приветствуя собравшихся, глава администрации Вослебовского сельского поселения Александр Чевагин. В своём обращении он поблагодарил жителей за любовь к родным местам, за активную жизненную позицию, за большие совместные дела.

Приехал поздравить кушуновцев и заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев, который пожелал селу дальнейшего процветания.

В этот праздничный день чествовали самых лучших, самых достойных. Праздник продолжился концертом артистов Вослебовского сельского Дома культуры и народными гуляньями.