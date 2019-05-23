В Скопинском районе для выпускников прозвенели последние звонки

В четверг, 23 мая, в учебных заведениях нашей страны прозвенели последние школьные звонки.

Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли и в Скопинском районе. Для более двухсот учеников районных школ прозвенел «Последний звонок» на последний школьный урок. Кто-то из девятиклассников, а их в этом году был 161 человек, после летних каникул продолжит получать среднее образование, ну а 58 учеников одиннадцатого класса сегодня прощались со школьной скамьей.

На «Последний звонок» выпускников Чулковской школы пришли поздравить глава администрации Скопинского района Александр Боков, начальник управления образования и молодежной политики Галина Буценко, педагоги и родители.

– Сегодня для выпускников прозвучит последний школьный звонок. Впереди у вас ответственная пора экзаменов, которую надо пройти достойно. Перед вами открываются большие возможности для самореализации, для того, чтобы найти свое место в жизни, – сказал глава администрации муниципалитета Александр Боков, обращаясь с приветственным словом к виновникам торжества.

Александр Иванович пожелал ребятам, крепкого здоровья, праздничного настроения и успехов во всех начинаниях.