Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 23 мая 2019 16:34 | Просмотров:

В Скопинском районе для выпускников прозвенели последние звонки

В четверг, 23 мая, в учебных заведениях нашей страны прозвенели последние школьные звонки.

Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли и в Скопинском районе. Для более двухсот учеников районных школ прозвенел «Последний звонок» на последний школьный урок. Кто-то из девятиклассников, а их в этом году был 161 человек, после летних каникул продолжит получать среднее образование, ну а 58 учеников одиннадцатого класса сегодня прощались со школьной скамьей.

На «Последний звонок» выпускников Чулковской школы пришли поздравить глава администрации Скопинского района Александр Боков, начальник управления образования и молодежной политики Галина Буценко, педагоги и родители.

– Сегодня для выпускников прозвучит последний школьный звонок. Впереди у вас ответственная пора экзаменов, которую надо пройти достойно. Перед вами открываются большие возможности для самореализации, для того, чтобы найти свое место в жизни, – сказал глава администрации муниципалитета Александр Боков, обращаясь с приветственным словом к виновникам торжества.

Александр Иванович пожелал ребятам, крепкого здоровья, праздничного настроения и успехов во всех начинаниях.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
1.9K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.7K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
1.7K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.0K
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
884
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
818
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
808
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
652
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
Вверх