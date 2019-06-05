В Скопинском районе борются с борщевиком

Борщевик стремительно захватывает десятки тысяч гектаров, даже прикосновение к нему опасно! Работа по ликвидации борщевика ведётся и в Скопинском районе. На территории Успенского и Вослебовского сельских поселений уже проведено опрыскивание гербицидами территорий, засорённых борщевиком Сосновского. Их общая площадь составила 8га. Опрыскивание выполнила организация ИП Коваленко, которая является официальным дистрибьютором «Гербицид Холдинг». При работах использовался препарат Анкор-85. Он включен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации». Для достижения наибольшего эффекта были применены оптимальные нормы расхода препарата с учетом засоренности участка и фазой развития сорняка, а также погодными и почвенными условиями.

Сегодня, 5 июня, опрыскивание проходит на территории Корневского сельского поселения. На реализацию муниципальной программы «Борьба с «Борщевиком Сосновского» в муниципальном образовании Корневское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области выделены средства местного бюджета, общий объем которых составляет – 139990 руб.

Главы администраций поселений Скопинского района держат ситуацию на контроле и при необходимости будут проводить повторную обработку борщевика ядохимикатами, чтобы не допустить его дальнейшего разрастания.