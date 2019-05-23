В школах Рязани звенят «Последние звонки»

В четверг, 23 мая, в рязанских школах звенят «Последние звонки». В 68 школах города прошли торжественные линейки, посвящённые выпускникам. И.о. администрации города Рязани Сергей Карабасов посетил праздник в школе №75.

Он поздравил выпускников и педагогов с окончанием учебного года.

– За эти годы вы приобрели первых настоящих друзей, многое узнали об окружающем мире, что очень пригодится в дальнейшем. Это ваш личный капитал и отправная точка для будущих достижений. Впереди – дорога взрослой жизни, – обратился к ученикам школы №75 Сергей Карабасов. – Я искренне желаю вам достойно пройти испытания единого государственного экзамена, поступить в то учебное заведение, о котором мечтали.

Торжественная линейка продолжилась концертом. Выпускники читали стихи, благодарили педагогов и родителей. Учащиеся младших классов выступили с музыкальными и танцевальными номерами.