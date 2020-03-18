В Шиловском районе готовят к работе паромную переправу через Оку

В Шиловском районе начали готовить к работе паромную переправу через Оку у села Юшта. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



Работники уже спустили на воду металлические герметичные секции, скрепили их и собрали паром, который будет переправлять катер. Перед этим секции почистили, покрасили, катер отремонтировали.



В этом году переправа должна начать работу 23 марта. На три неделе раньше, чем в 2019 году. Длина переправы – 480 метров. С её помощью по кратчайшему пути в Шилово могут попасть жители сёл Юшта, Санское, Федосеево Пустынь.

