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В Шиловском районе готовят к работе паромную переправу через Оку

Фото издательства «Пресса»

В Шиловском районе начали готовить к работе паромную переправу через Оку у села Юшта. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Работники уже спустили на воду металлические герметичные секции, скрепили их и собрали паром, который будет переправлять катер. Перед этим секции почистили, покрасили, катер отремонтировали.

В этом году переправа должна начать работу 23 марта. На три неделе раньше, чем в 2019 году. Длина переправы – 480 метров. С её помощью по кратчайшему пути в Шилово могут попасть жители сёл Юшта, Санское, Федосеево Пустынь.

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