В Сасовском районе работает лесопилка с безотходным производством

Во вторник, 4 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Сасовский район с рабочей поездкой. Он ознакомился с работой ООО «Топливные технологии». На новом предприятии создано 170 рабочих мест.
Инвестиции составили более 522 000 000 рублей. Глава региона отметил, что таких инвестиционных проектов в регионе должно быть больше, поскольку переработка мягколиственных пород деревьев требует больше усилий.
– На этом предприятии занимаются глубокой переработкой леса, и весь лес перерабатывается до конца, то есть практически без отходов. Все отходы перерабатываются в топливные брикеты и отправляются потом за границу, – сказал Николай Любимов.
Глава региона добавил, что правительство Рязанской области продолжит поддержку таких проектов, поскольку это не только производство, но и уход за лесом.
– Лес, который не обрабатывается и не перерабатывается, просто перестаивается, деревья гниют, соответственно нет никакого восстановления, увеличивается пожароопасность. В данном случае люди занимаются и лесовосстановлением, и пожарной охраной – всем, что необходимо, чтобы у нас природа и экология, а вместе с тем и экономика улучшилось, – сказал Николай Любимов.