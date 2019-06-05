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Общество Рязань 5 июня 2019 00:08 | Просмотров:

В Сасовском районе работает лесопилка с безотходным производством

Во вторник, 4 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Сасовский район с рабочей поездкой. Он ознакомился с работой ООО «Топливные технологии». На новом предприятии создано 170 рабочих мест.

Инвестиции составили более 522 000 000 рублей. Глава региона отметил, что таких инвестиционных проектов в регионе должно быть больше, поскольку переработка мягколиственных пород деревьев требует больше усилий.

– На этом предприятии занимаются глубокой переработкой леса, и весь лес перерабатывается до конца, то есть практически без отходов. Все отходы перерабатываются в топливные брикеты и отправляются потом за границу, – сказал Николай Любимов.

Глава региона добавил, что правительство Рязанской области продолжит поддержку таких проектов, поскольку это не только производство, но и уход за лесом.

– Лес, который не обрабатывается и не перерабатывается, просто перестаивается, деревья гниют, соответственно нет никакого восстановления, увеличивается пожароопасность. В данном случае люди занимаются и лесовосстановлением, и пожарной охраной – всем, что необходимо, чтобы у нас природа и экология, а вместе с тем и экономика улучшилось, – сказал Николай Любимов.

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