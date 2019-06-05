В Сасове прошло выездное заседание регионального правительства

Во вторник, 4 июня, в Сасове прошло выездное заседание правительства Рязанской области. Его провёл глава региона Николай Любимов во время рабочей поездки в Сасовский район.

На заседании одобрили изменения в Закон Рязанской области, касающийся трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участники приняли изменения, внесённые в постановления регионального правительства. В частности, правки коснулись предоставления дополнительных субсидий.

На заседании приняли решение увеличить объём финансирования региональной госпрограммы по развитию здравоохранения более чем на 506 000 000 рублей. Часть этих средств потратят также и на капитальный ремонт больницы Семашко, поликлиники № 14, оборудование перинатального центра, проведение 10 трансплантаций почки и печени, на приобретение тест-систем для ранней диагностики ВИЧ-инфекции, повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами.

– Важно, что деньги пойдут на приобретение лекарств, ремонт и оснащение наших медучреждений. Можно и нужно ремонтировать учреждения здравоохранения по всей области, – сказал Николай Любимов.

Также в этом году больше средств направят на проведение XVII Межрегионального военно-исторического фестиваля «Битва на Воже».