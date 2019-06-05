В Сасове построят новое здание школы № 1

В городе Сасово построят новое здание школы № 1. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на выездном заседании регионального правительства в муниципальном центре.

Накануне вечером на личной странице глава региона попросил жителей Сасовского района предложил жителям высказать свои пожелания и поделиться волнующими вопросами. Местные жители, в первую очередь, обратились к Николаю Любимову с просьбой строительства нового здания школы, поскольку нынешнее здание непригодно.

– Считаю, что школу однозначно нужно строить. И мы над этим уже работаем. Проект уже есть. В настоящее время мы просим поддержки у Правительства РФ. Наши депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Рязанской области активно помогают. Думаю, мы общими силами этот вопрос решим. Уверен, что новое здание школы будет построено, – сказал Николай Любимов.

Также много вопросов в социальных сетях коснулись ремонта дорог и обустройства спортивных объектов. Решением этих проблем по поручению главы региона займутся руководители города и района.