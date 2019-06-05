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Общество Рязань 5 июня 2019 10:58 | Просмотров:

В Сасове построят новое здание школы № 1

В городе Сасово построят новое здание школы № 1. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на выездном заседании регионального правительства в муниципальном центре.

Накануне вечером на личной странице глава региона попросил жителей Сасовского района предложил жителям высказать свои пожелания и поделиться волнующими вопросами. Местные жители, в первую очередь, обратились к Николаю Любимову с просьбой строительства нового здания школы, поскольку нынешнее здание непригодно.

– Считаю, что  школу  однозначно нужно строить.  И мы над  этим уже работаем. Проект уже  есть. В настоящее время мы просим поддержки  у Правительства РФ.  Наши  депутаты Госдумы и члены Совета  Федерации  от Рязанской области  активно помогают. Думаю, мы общими силами этот вопрос  решим.  Уверен, что новое здание школы будет построено, – сказал Николай Любимов.

Также много вопросов в социальных сетях коснулись ремонта дорог и обустройства спортивных объектов. Решением этих проблем по поручению главы региона займутся руководители города и района.

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