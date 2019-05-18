В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых

В субботу, 18 мая, в селе Новоселки Рыбновского района прошёл XХVI традиционный праздник песни имени братьев Пироговых.

В этом году в фестивале приняли участие более 40 творческих коллективов из Рязани, Зарайска, Коломенского и Луховицкого районов Московской области, Сасовского, Касимовского, Захаровского, Старожиловского и Рыбновского районов. Концертную программу «И пока жива Россия, песня русская жива!» открыла заслуженная артистка России, солистка Государственного академического Большого театра России Александра Дурсенева.

С приветственным словом к гостям и участникам фестиваля обратились депутат Госдумы Елена Митина, глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба, депутат Рязанской областной Думы Михаил Кривцов, заведующая музеем Большого театра, заслуженный работник культуры Лидия Харина.

В своем выступлении Елена Митина отметила, что в последнее время в обществе есть особая потребность в возвращении к нашим историческим, духовным и культурным корням.

– С каждым годом все большее количество людей разного возраста обращаются к традициям и творческому наследию наших предков. Сегодня задача власти и общества в целом – сохранить приумножить это народное богатство. И наш замечательный праздник эту задачу решает. Не случайно он проходит в Новоселках, на родине наших известных братьев Пироговых, чьи имена вписаны в золотой фонд оперного искусства. Количество участников фестиваля с каждым годом увеличивается, здесь собираются настоящие ценители русской песни, – подчеркнула парламентарий.

Елена Митина вручила ценный подарок коллективу дома-музея братьев Пироговых.

Гостей праздника ждала интересная и насыщенная программа – интерактивная экскурсия в доме-музее, выставка изделий декоративно-прикладного творчества и различные мастер-классы, развлекательные и анимационные площадки.

Всем участникам фестиваля были вручены дипломы и памятные сувениры, а победителям и лауреатам – ценные подарки.