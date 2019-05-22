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Общество Рязань 22 мая 2019 16:11 | Просмотров:

В Рыбновском и Захаровском районах продолжают ремонтировать дороги

В Рязанской области продолжают ремонтировать дороги. О ходе работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщает пресс-служба Министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

Капитальный ремонт дорог продолжается  в Рыбновском районе на автодороге Срезнево – Чурилково – Вакино – Федякино на участке от федеральной автодороги М-5 «Урал» до села Федякино протяжённостью 16,5 километров. На реализацию проекта направлено более 225 млн. рублей.

Ремонт ведется и на автодороге Захарово – Большое Коровино – Окуньково – Осово – граница Московской области на двух участках. Первый находится между населенными пунктами Добрые Пчёлы и Субботино (около 3 км). Ещё около километра дороги обновят в селе Субботино.  На ремонтные работы уйдёт около 45 миллионов рублей.

В 2020 году планируется ремонт ещё одного участка дороги протяжённостью более 10 километров. Автодорогу, соединяющую федеральную трассу Калуга – Тула – Михайлов – Рязань с Московской областью, отремонтируют к 2024 году.

Подрядчики усилят конструкции дорожной одежды, приведут покрытие в нормальное состояние, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Фотографии пресс-службы Минтранса и автомобильных дорог Рязанской области.

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