В Рыбном на 80-летнем юбилее бабушки внук убил своего отчима

36-летний житель Рыбновского района убил отчима на юбилее своей бабушки.Об этом сообщает сайт СУ СК по Рязанской области.

По данным следствия, вечером 17 мая 2019 года в одном из кафе города Рыбное во время празднования 80-летнего юбилея местной жительницы между внуком юбилярши и её зятем произошла ссора. Находясь у входа в кафе подозреваемый нанёс своему отчиму один удар кулаком в лицо. От удара 48-летний потерпевший упал на крыльцо кафе, ударившись головой о плитку. Из кафе он уехал вместе с женой к себе домой, где на следующий день скончался. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый и его родственники, являющиеся очевидцами произошедшего, отрицали факт нанесения телесных повреждений погибшему, сообщая, что он получил их самостоятельно при падении. Однако следователи совместно с сотрудниками полиции просмотрели видеозапись камеры видеонаблюдения, на которой запечатлён момент нанесения удара потерпевшему и его падения. В ходе осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста следственного управления возле кафе обнаружены следы крови потерпевшего, а также гильза от патрона травматического пистолета, из которого подозреваемый выстрелил в воздух в ходе конфликта.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.