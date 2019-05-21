В Рязанском районе состоялись XXII областные соревнования «Школа безопасности»

С 16 по 20 мая в деревне Сажнево Рязанского района прошли XXII областные соревнования «Школа безопасности». Традиционно в них приняла участие команда Скопинского района (руководитель Владимир Куканчиков).
Программа соревнований включала в себя:
– Поисково-спасательные работы;
– Комплексное силовое упражнение и кросс;
– Маршрут выживания;
– Ориентирование на местности;
– Организация быта в полевых условиях.
Ребята из Скопинского района заняли по разным видам соревнований 6 третьих мест, 1 второе и 3 первых. В итоге команда завоевала 3 место в старшей возрастной группе.