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Общество Рязань 21 мая 2019 10:25 | Просмотров:

В Рязанском районе состоялись XXII областные соревнования «Школа безопасности»

С 16 по 20 мая в деревне Сажнево Рязанского района прошли XXII областные соревнования «Школа безопасности». Традиционно в них приняла участие команда Скопинского района (руководитель Владимир Куканчиков).

Программа соревнований включала в себя:

– Поисково-спасательные работы;

– Комплексное силовое упражнение и кросс;

– Маршрут выживания;

– Ориентирование на местности;

– Организация быта в полевых условиях.

Ребята из Скопинского района заняли по разным видам соревнований 6 третьих мест, 1 второе и 3 первых. В итоге команда завоевала 3 место в старшей возрастной группе.

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