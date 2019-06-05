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Общество Рязань 5 июня 2019 09:49 | Просмотров:

В Рязанском перинатальном центре родился первый ребёнок после открытия

В Рязанском областном перинатальном центре родился первый ребёнок после открытия. Акушерский стационар закрывали для плановых профилактических работ, а в ночь на 3 июня здесь снова начали принимать пациенток. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Новорождённого мальчика назвали Мирослав, он весит больше четырёх килограммов. Он появился на свет всего через пять часов после открытия центра. Одной из первых поступивших рожениц была Ольга, мама Мирослава. Когда почувствовала, что приближаются роды, она села за руль. Ближайшим местом, где ей могли помочь, был перинатальный центр.

– Случай Ольги экстренный – прокомментировала ситуацию главный врач перинатального центра Ирина Девятова. –  Мы не имеем права отказать женщинам, которые прибыли к нам с начавшейся родовой деятельностью. Однако в перинатальном центре оказывают помощь преимущественно наиболее тяжёлому контингенту беременных и их новорождённым детям, в том числе с экстремально низкой массой тела.

В следующий раз перинатальный центр закроется на профилактические работы в ноябре. За это время, по прогнозам специалистов, здесь появится на свет примерно полторы тысячи малышей. А Мирослав отправится домой, скорее всего, уже на этой неделе. Его очень ждёт старший брат, которого зовут Ярослав.

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