В Рязанском кремле открылась новая выставка «Не победив, не проиграли»

В среду, 5 июня, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась новая выставка «Не победив, не проиграли». В экспозицию вошли фотографии с фронтов русско-японской войны 1904 – 1905 года из фондов музея.

На выставке представлены фотоматериалы из альбомов поручика П.П. Миролюбова, стереоскоп, стереопары, карты и личные документы участников военных действий.

– Цель выставки – показать не только какие-то документы и личные вещи участников тех событий, но и продемонстрировать альбомы, которые у нас хранятся. Сами по себе альбомы уже интересны, потому что в них представлены фотографии с места событий. Тот сюжет, который на них – это окно в мир, который не может соврать, – сказал Михаил Урманов, заведующий отдела истории.

Куратор выставки также отметил, что в экспозиции постоянных музейных выставок не представлены экспонаты Русско-японской и Первой мировой войн. И такие выставки позволяют напоминать рязанцам о том, что в музее есть множество интересных коллекций по разной тематике.

Посетить выставку можно ежедневно со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. Кассы музея-заповедника работают до 17.15.