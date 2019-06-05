В Рязанском главпочтамте стартовала акция по сбору книг «Подари книгу библиотеке»

Рязанский филиал Почты России приглашает жителей города принять участие в акции и поделиться прочитанными книгами из личной библиотеки.

Присоединиться к акции несложно – с собой необходимо принести прочитанную книгу и оставить её на полке.

Специализированная полка, где каждый желающий может оставить свои книги-подарки, будет располагаться в почтовом отделении 390000 по адресу: г. Рязань, ул. Почтовая, д. 49.

Вы подарите книгам «вторую жизнь», передав их в фонд сельских библиотек, которые, в свою очередь, с огромной благодарностью примут в дар Вашу литературу.

Сбор книг продлится до 1 июля 2019 года.