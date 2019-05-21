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Общество Рязань 21 мая 2019 20:51 | Просмотров:

В Рязанской ОКБ за счёт спонсоров реконструировали парковку

В Рязанской областной клинической больнице за счёт спонсоров реконструировали парковку. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Территорию площадью 6600 квадратных метров приводили в порядок в течение трёх недель: с поверхности удалили мусор и грязь, сняли старое покрытие, уложили и уплотнили щебёнку. Участок заасфальтировали и установили по периметру бордюрный камень. На стоянке нанесена разметка, выделены места для инвалидов. С 21 мая каждый желающий может бесплатно припарковаться на территории больничного комплекса.

– Изначально стоянка была рассчитана на небольшое количество машин, недостаточного для тысячекоечной больницы, – рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. – Несколько лет назад пространство для парковки расширили. Сейчас провели завершающий этап реконструкции – заасфальтировали участок.

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