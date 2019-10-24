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В Рязанской области упростят процесс выдачи загранпаспортов нового поколения

Рязанская область планирует закупить инновационное оборудование для выдачи загранпаспортов нового поколения. Об этом в рамках публичного отчёта правительства  рассказал и.о. министра промышленности и экономического развития региона Андрей Варфоломеев.

Так, регион приобретет криптобиокабину, разработка которой на сегодняшний день завершается на федеральном уровне. Её установят в отделе МФЦ на улице Каширина в Рязани. Варфоломеев отметил, что это может произойти уже в начале следующего года.

На сегодняшний день для подачи документов на получение биометрического загранпаспорта рязанцам необходимо предварительно записываться на приём в МФЦ. Приём проводится два раза в неделю.  С появлением криптобиокабины необходимость записи отпадёт. Кроме того, новое оборудование даст жителям региона возможность не взаимодействовать с сотрудниками МВД и МФЦ для получения этой услуги.

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