В Рязанской области состоится парад каравайцев – тонких блинов. Он станет частью фестиваля «Рязанский караваец», который будет проходить в селе Кораблино Рязанской области.

На празднике печь блины будут не только профессионалы, но и все желающие. Как сообщает Интерфакс, продукты и сковородки предоставят организаторы фестиваля.

Лучшие каравайцы, а также пирожки и сдобу, продемонстрируют на традиционном параде каравайцев

По итогам голосования будет определён самый вкусный караваец, а его автор получит приз.