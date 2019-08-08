В Рязанской области состоится парад каравайцев – тонких блинов. Он станет частью фестиваля «Рязанский караваец», который будет проходить в селе Кораблино Рязанской области.
На празднике печь блины будут не только профессионалы, но и все желающие. Как сообщает Интерфакс, продукты и сковородки предоставят организаторы фестиваля.
Лучшие каравайцы, а также пирожки и сдобу, продемонстрируют на традиционном параде каравайцев
По итогам голосования будет определён самый вкусный караваец, а его автор получит приз.