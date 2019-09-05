В Рязанской области ремонтируют дороги, применяя новые технологии

В четверг, 5 сентября, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий осмотрел ход работы дороги Акулово – Старожилово – Пронск в Старожиловском районе, которую расширяют с пяти метров до семи. Сдать планируют до конца сентября.

Этот участок ремонтируют методом холодного ресайклинга. Такая техника позволяет сократить срок ремонта дорог.

– Один километр дороги эта машина может сделать одной полосой за одну смену. Обычным способом для этого потребуется две недели. Стоимость работ при этом значительно удешевляется, – отметил заместитель директора дорожного департамента группы Компаний «Велком» Сергей Мрыхин.

В Рязанской области местных региональных и муниципальных дорог более 15 тыс. км. Региональных и межмуниципальных дорог 6 600 километров. В этом году уже отремонтировали или завершают работу на протяженности около 200 километров. Потрачено на ремонт 1,9 миллиардов рублей.