В Рязанской области приставы временно закрыли две школы из-за нарушений

Проверка Россельхознадзора выявила нарушения в работе котельных Большекоровинской средней общеобразовательной школы и её филиала в селе Осино.

На основании постановления Михайловского районного суда Рязанской области судебные приставы Отдела судебных приставов по Михайловскому и Захаровскому районам приостановили деятельность этих учебных заведений.

С 15 мая деятельность школ приостановлена на 80 суток. В течение этого времени судебные приставы будут регулярно проводить проверки и контролировать исполнение судебного акта.