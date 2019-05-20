Общество Рязань 20 мая 2019 14:43 В Рязанской области ожидаются ночные заморозки Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться В ночь на вторник, 21 мая, а также утром этого дня в Рязанской области местами ожидаются заморозки. Об этом сообщается в метеопредупреждении, распространённом региональным управлением МЧС России. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до 0…-1ºС. Будьте внимательны и осторожны! Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:заморозки, метеопредупреждение