В Рязанской области ожидаются ночные заморозки







В ночь на вторник, 21 мая, а также утром этого дня в Рязанской области местами ожидаются заморозки. Об этом сообщается в метеопредупреждении, распространённом региональным управлением МЧС России.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до 0…-1ºС.

Будьте внимательны и осторожны!