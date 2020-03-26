В Рязанской области начал работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса

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В Рязани на базе региональной общественной приемной партии 26 марта открылся волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. Основным направлением деятельности активистов будет оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам (в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов), а также консультационной поддержки. Об этом заявил лидер рязанских единороссов, член Генерального совета партии Аркадий Фомин.

В работе центра принимают участие волонтеры-медики, «Волонтеры Победы», молодогвардейцы, региональная общественная приемная, волонтеры «Единой России, — отметил он.

Секретарь регионального отделения отметил, что центр будет работать в тесном взаимодействии с областным оперативным штабом, который создан по распоряжению губернатора, члена Высшего совета партии Николая Любимова. «На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Ведется постоянный мониторинг ситуации, организовано медицинское наблюдение за гражданами, прибывающими из неблагополучных по коронавирусу стран, — уточнил Аркадий Фомин.

В созданном центре будут дежурить волонтеры — отвечать на звонки, общаться с теми, кто обращается лично, принимать заявки на оказание помощи в покупке и доставке продуктов, медикаментов, оказывать психологическую поддержку. Телефон горячей линии — 8-800-222-65-63. Также будет проводиться мониторинг информационного поля на наличие запроса на оказание помощи, сообщений о проблемах и угрозах.

О деятельности волонтеров-медиков рассказал региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее», ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин.

Ординаторы и студенты старших курсов Рязанского государственного медицинского университета проводят рейды по выявлению признаков коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок в период с 1 марта. На базе вуза работает горячая линия для людей старшего возраста, маломобильных граждан, а также имеющих хронические заболевания, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, — доложил он.

По инициативе рязанского отделения «Молодой Гвардии» совместно с министерством труда и социальной защиты населения с 25 марта на базе регионального ведомства организован единый круглосуточный колл-центр для оказания помощи представителям старшего поколения. Активисты местных отделения организации будут работать в оперативных штабах муниципальных образований. Об этом рассказал лидер рязанских молодогвардейцев, член Генерального совета партии Артем Никитин.

Сейчас важно объединить наши усилия для борьбы с коронавирусом и смягчить последствия от его распространения. В своем выступлении президент России Владимир Путин подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан страны. Именно на оказание необходимой помощи людям старшего поколения, одиноко проживающим гражданам, инвалидам и ветеранам будет направлена работа волонтерского центра «Единой России», — отметил в завершение Аркадий Фомин.