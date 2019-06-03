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Общество Рязань 3 июня 2019 21:37 | Просмотров:

В Рязанской области на прошлой неделе от укусов клещей пострадали более 300 человек

На прошлой неделе в медицинские организации  Рязанской области  обратились  232 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 83 ребёнка. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Обращаемость не превышает показателей аналогичного периода прошлого года и  среднемноголетних значений, отмечают в ведомстве. Больше всего пострадали жители Касимовского, Скопинского, Рязанского и Рыбновского районов.

Клещи на территории региона могут заражены клещевым  боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, что подтверждает лабораторный мониторинг.

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