В Рязанской области на прошлой неделе от укусов клещей пострадали более 300 человек

На прошлой неделе в медицинские организации Рязанской области обратились 232 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 83 ребёнка. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Обращаемость не превышает показателей аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних значений, отмечают в ведомстве. Больше всего пострадали жители Касимовского, Скопинского, Рязанского и Рыбновского районов.

Клещи на территории региона могут заражены клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, что подтверждает лабораторный мониторинг.