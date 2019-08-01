В рязанской маршрутке разгорелся конфликт из-за грязной обуви

В редакцию РИА «7 новостей» обратился наш постоянный читатель. Он рассказал, что накануне вечером у него произошёл конфликт с водителем маршрутки. 1 июля в 20.20 на конечную остановку в Карцево подъехал микроавтобус №77. Пассажиров было много, так как в вечернее время, по словам читателя, транспорт на этом маршруте приходится ждать более 40 минут. Мужчина сел вперёд рядом с водителем и тут же в свой адрес получил упрек. Дескать, сел и наследил, теперь убирать за тобой. Водитель, по словам пассажира, общался грубо и на «ты».

Пассажир не хотел вступать в конфликт и даже попросил тряпку, чтобы убрать за собой, так как его обувь, действительно была грязной, ведь на улице шёл дождь. Но водитель продолжил оскорбления, заявил, что по правилам проезда в общественном транспорте пассажир обязан соблюдать чистоту, «а не в грязных кроссовках переться».

«Я же не виноват, что на улице дождь и мне с дачи идти до остановки по просёлочной грязной дороге. Или мне идти в бахилах, а потом, как маршрутка подойдёт, бросать их в урну? И проявляя атлетизм мастера спорта России международного класса по прыжкам в длину, запрыгивать с расстояния в автобус, или иметь ноги длиной в три метра? Но я всего лишь мастер спорта России по плаванию. Не потяну прыжок,» – написал пассажир.

Всё ещё пытаясь уйти от конфликта, пассажир сказал, что не хочет тратить время и обращаться в органы Росстранснадзора. На что водитель назвал его стукачом.

«В общем, аргументированного ответа я так от него и не дождался. Просто поражаюсь, насколько люди не образованы и не знают действующее законодательство и правила перевозки пассажиров. В этих самых правилах указано, что водителя не должны отвлекать во время движения, а он сам себя отвлекает, возмущается!»