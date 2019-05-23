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Общество Рязань 23 мая 2019 21:20 | Просмотров:

В Рязани женщина, выбросившая младенца в мусорный бак, получила условный срок

В Рязани женщине, выбросившей младенца в мусорный бак, дали два года условно. Об этом сообщает сайт СУ Следственного комитета по Рязанской области.

Установлено, что утром 10 марта, в гостях, где распивала спиртное, женщина родила мальчика. После родов она положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер возле дома № 21 корпус 1 по улице Станкозаводской. Плач новорождённого услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в областной перинатальный центр, где его реанимировали. Мальчик остался жив.

В ходе следствия и судебного заседания обвиняемая полностью признала себя виновной и раскаялась в совершении преступления.

 

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