В Рязани завершился VII благотворительный фестиваль «Ленточка памяти»

Более 500 школьников и студентов приняли участие в VII благотворительном фестивале «Ленточка памяти», посвящённом празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Рязани 13- 14 мая. Организатором фестиваля является АНО «Русские семейные традиции» при поддержке Министерства культуры Белоруссии и министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Через искусство, творчество фестиваль помогает рязанской молодёжи приобщиться к отечественной истории, ощутить смысл и цену Великой Победы. Как и всегда, зрителями и участниками фестиваля стали ребята из рязанских школ, интернатов, школьники с особенностями здоровья, представители студенчества, волонтеры. Лейтмотивом фестиваля в этом году была тема «Подвиги медицинских работников в годы Великой Отечественной войны».

Традиционно, первый день праздника посвящался кинопросмотрам с обсуждением. Фестиваль открылся на территории ТЦ «Круиз», в кинотеатре ICEKINO. На открытии участников приветствовали генеральный директор АНО «Русские семейные традиции» Светлана Желнина, управляющая кинотеатром ICEKINO Светлана Ляпина. Вначале демонстрировали фильм «Пятерка отважных». Его зрителями стали ребята-младшеклассники. Оксана Смирнова, главный библиотекарь Регионального методического центра по работе с инвалидами ГБУК РО «РОСБС», пригласила их поделиться впечатлениями от увиденного. Обсуждали, что запомнилось больше всего, пояснили некоторые элементы сюжета, военного быта. Говорили, как важно быть готовым к командной работе, к основам взаимопомощи, убедились, что важно иметь верных друзей. Вместе с писателем и общественным деятелем, давним другом фестиваля Александром Евстефеевым, побеседовали о военной истории Белоруссии, где было много детей – партизан-героев.

После, при участии волонтёров из школы № 53 и учащихся Рязанского медицинского колледжа, для детей развернули интерактивную игровую программу «Основы первой медицинской помощи». Ребятам привезли экспонаты, пособия, на которых показывали: как делать искусственное дыхание, как накладывать шины, какие бывают виды перевязок. А также – что делать, если заблудился в лесу, как отличить съедобные грибы от несъедобных. Студенты медицинского колледжа предложили ребятам попробовать себя в роли работников медсанчасти, оказать «бойцам» – однокашникам первую помощь.

Позже, для школьников постарше, состоялся просмотр фильма «Поезд милосердия». Посмотрели кино ученики средних и старших классов, в просмотре, обсуждении фильма с интересом участвовали и представители медицинского колледжа. Вместе с Евстефеевым обсудили серьезные, непростые темы. «Что такое милосердие?», «Что самое важное для врача?». Говорили о человеческом внимании, которое лечит. А также Александр Сергеевич рассказывал о детстве на войне.

Всего зрителями и участниками кинопросмотров стали почти 300 ребят: в частности, дети из школ № 10, № 14, школы-интерната № 26 для слепых и слабовидящих детей, Рязанской школы-интерната, Солотчинской школы-интерната, Костинской школы-интерната, Полянской школы-интерната. По окончанию фильмов организаторы фестиваля, также по сложившейся традиции, угощали ребят мороженым.

14 мая на сцене Рязанского Дворца молодёжи рязанские школьники приняли участие в театрально-музыкальном конкурсе «Подвиги медицинских работников на войне». Но перед этим состоялось уже традиционное чаепитие для детей из школ-интернатов

Рязанской области и ветеранов при поддержке ОФССОП «Любимый Город». Живое, душевное общение за чашкой чая, так важно и необходимо и для ребят, и для тех, кто прошел все дороги войны.

Во второй день Фестиваля к участникам с приветственным словом и поздравлениями обратились генеральный директор АНО «Русские семейные традиции» Светлана Желнина, писатель, общественный деятель Александр Евстефеев, руководитель фонда «Любимый Город» Наталья Золотых и конечно, от лица ветеранов выступил председатель Совета ветеранов Железнодорожного района г. Рязани полковник Герман Грибакин.

Открыли конкурс добрые друзья и партнеры Фестиваля «Ленточка памяти» – театр песка «БРИМ» небольшой трогательной зарисовкой «Горит закат солдатской кровью…» В состав жюри в этом году вошли председатель попечительского совета АНО «Русские семейные традиции» Петр Желнин, ведущий специалист отдела обслуживания Рязанской областной детской библиотеки, поэт, журналист, член Союза писателей Москвы Ольга Маслова, писатель и общественный деятель Александр Евстефеев, директор АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» Елена Макаровская, традиционно возглавил жюри Николай Плетнев, директор Рязанского дворца молодежи, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Рязани.

Подвиг врачей и медицинских работников годы войны, их мужество и отвагу невозможно объять разумом, только сердцем. «Ваше самое главное лекарство – это любовь». Обо всем этом рассказывали зрителю со сцены участники Фестиваля. Конечно, нельзя было и не упомянуть наших, рязанских героев. В годы войны Рязанское область занимала первое место по количеству госпиталей. Всего в Рязани в военные годы действовало 24 госпиталя, под которые отвели почти все крупные здания, где можно было разместить по 200 и более раненых. Эвакуационные госпитали размещались также в других населенных пунктах области. За 1941-1945 годы рязанская госпитальная база приняла 336 санитарных поездов, 170 тысяч раненых.

Выбрать лучшие постановки было очень сложно, жюри единогласно решило присудить сразу несколько призовых мест. III место в конкурсе разделили Рыбновский центр творчества и Касимовская школа-интернат, II место получила Батуринская основная школа, лидерами же стали творческие коллективы школ № 9 и № 16. Отдельно выделили работу ученицы школы № 72, она выступила с пронзительной «Балладой о медсестре» Инги Чех и стала победителем в номинации «Художественное слово». Также состоялось награждение победителей литературного и художественного конкурса «Подвиги медицинских работников на войне»

Организаторы выражают благодарность бессменному ведущему Фестиваля – Евгению Лобачеву, а также партнерам и друзьям за ресурсную и организационную поддержку проекту: Госфильмофонду РФ, студии «Белорусьфильм», МАУК «Дворец молодежи города Рязани», Кинотеатр «ICEKINO», ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», ОФССОП «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство», Рязанская областная специальная библиотека для слепых, компания «Нестле», и Студия событий «ИРИКО», интерактивному музею сказок «Забава», отелю «Пик», сети цветочных салонов «Клумба», пиццерии «Арлекино» кафе-клуб-магазину «Гауранга”, компании «Ключ здоровья», Театру песка «БРИМ».