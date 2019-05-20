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Общество Рязань 20 мая 2019 19:38 | Просмотров:

Ремонт Московского шоссе в Рязани близится к завершению




Ремонт дороги на Московском шоссе в Рязани входит в завершающую фазу. Об этом во время совещания сообщил и. о. главы администрации города Сергей Карабасов.

По словам Карабасова, площадь отремонтированного дорожного полотна составит 79 тысяч квадратных метров. В настоящее время подрядчик укладывает финальный слой асфальта.

– Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать затруднений движению транспорта, – отметил Сергей Карабасов.

На данный момент уложено почти 80% финального слоя асфальта. Дорожники уже начали наносить разметку. Подходы и съезды на участке находятся в активной стадии работ. Полностью завершить работы на Московском шоссе должны к 1 сентября.

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