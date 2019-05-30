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Общество Рязань 30 мая 2019 11:55 | Просмотров:

В Рязани закапывают траншею от озера Дикая утка




Незаконно вырытую траншею от озера Дикая утка в Рязани начали засыпать. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В среду, 29 мая, на месте побывали представители правительства Рязанской области, профильных министерств, Рязанской городской Думы и администрации города. Они осмотрели место, где незаконно вырыли траншею. Геодезисты установили, что канаву, с помощью которой из озера спускают воду, вырыли на муниципальной земле.

– Были произведены все необходимые замеры. Нарушитель будет привлечен к ответственности префектурой Советского района, – рассказал глава администрации Рязани Игорь Тишин.

Работы по засыпке траншеи должны быть завершены к концу рабочего дня в пятницу, 31 мая.

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