В Рязани закапывают траншею от озера Дикая утка







Незаконно вырытую траншею от озера Дикая утка в Рязани начали засыпать. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В среду, 29 мая, на месте побывали представители правительства Рязанской области, профильных министерств, Рязанской городской Думы и администрации города. Они осмотрели место, где незаконно вырыли траншею. Геодезисты установили, что канаву, с помощью которой из озера спускают воду, вырыли на муниципальной земле.

– Были произведены все необходимые замеры. Нарушитель будет привлечен к ответственности префектурой Советского района, – рассказал глава администрации Рязани Игорь Тишин.

Работы по засыпке траншеи должны быть завершены к концу рабочего дня в пятницу, 31 мая.