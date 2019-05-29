В прошлом году в Рязани выявлено около 2 тысяч нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Более 800 юридических лиц были привлечены к административной ответственности. Распространились случаи несоблюдения сроков и качества выполнения работ в рамках программы капремонта жилых домов. Об этом во вторник, 28 мая, на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области заявил губернатор Николай Любимов.

Участники заседания обсудили меры по повышению уровня межведомственного взаимодействия в вопросах предупреждения и пресечения нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, ходе реализации программы капитального ремонта жилого фонда.

Николай Любимов обратил внимание на необходимость планирования первоочередных мероприятий, направленных на улучшение ситуации.