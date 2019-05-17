В Рязани выступила группа Noize MC

В четверг, 16 мая, в Рязани выступила с концертом российская группа Noize MC. Лидер группы Иван Алексеев, российский музыкант и актёр, в своих треках совмещает речитатив с рок-композициями.

Перед началом концерта на площади у Deep Club собралась огромная очередь, выступление задержали на 2 часа.

Первой песней концерта стала композиция – «МэйкСамНойз», выпущенная артистом в начале ноября 2015 года. Во время всего концерта артист рассказывал истории из своей жизни, а подводкой к каждой песне был фристайл.

Также на концерте звучали композиции «Иордан», «За закрытой дверью», «Моё море», «Выдыхай», «Люди с автоматами». Сюрпризом для фанатов стала композиция из хипхоперы Орфей & Эвридика (2018) – «Голос и струны».

В этом году группа отпраздновала своё 15-летие.

Своими впечатлениями с корреспондентом РИА «7 новостей» поделилась Елена Перцева.