В Рязани выступила группа Noize MC

В четверг, 16 мая, в Рязани выступила с концертом российская группа Noize MC. Лидер группы Иван Алексеев, российский музыкант и актёр, в своих треках совмещает речитатив с рок-композициями.
Перед началом концерта на площади у Deep Club собралась огромная очередь, выступление задержали на 2 часа.
Первой песней концерта стала композиция – «МэйкСамНойз», выпущенная артистом в начале ноября 2015 года. Во время всего концерта артист рассказывал истории из своей жизни, а подводкой к каждой песне был фристайл.
Также на концерте звучали композиции «Иордан», «За закрытой дверью», «Моё море», «Выдыхай», «Люди с автоматами». Сюрпризом для фанатов стала композиция из хипхоперы Орфей & Эвридика (2018) – «Голос и струны».
В этом году группа отпраздновала своё 15-летие.
Своими впечатлениями с корреспондентом РИА «7 новостей» поделилась Елена Перцева.
– Впервые, когда я попала на концерт в 2012 году, когда я увидела Noize MC, я заплакала. В этом году уже 10 лет, как я слушаю эту группу, – ощущения не передаваемые. Этой мой третий концерт, и каждый раз, как первый. И даже двухчасовая задержка не испортила впечатления от концерта!