Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань Фото 17 мая 2019 12:23 | Просмотров:

В Рязани выступила группа Noize MC

В четверг, 16 мая, в Рязани выступила с концертом российская группа  Noize MC. Лидер группы Иван Алексеев, российский музыкант и актёр, в своих треках совмещает речитатив с рок-композициями.

Перед началом концерта на площади у Deep Club собралась огромная очередь, выступление задержали на 2 часа.

Первой песней концерта стала композиция – «МэйкСамНойз», выпущенная артистом в начале ноября 2015 года. Во время всего концерта артист рассказывал истории из своей жизни, а подводкой к каждой песне был фристайл.

Также на концерте звучали композиции «Иордан», «За закрытой дверью», «Моё море», «Выдыхай», «Люди с автоматами». Сюрпризом для фанатов стала композиция из хипхоперы Орфей & Эвридика (2018) – «Голос и струны».

В этом году группа отпраздновала своё 15-летие.

Своими впечатлениями с корреспондентом РИА «7 новостей» поделилась Елена Перцева.

– Впервые, когда я попала на концерт в 2012 году, когда я увидела Noize MC, я заплакала. В этом году уже 10 лет, как я слушаю эту группу, – ощущения не передаваемые. Этой мой третий концерт, и каждый раз, как первый. И даже двухчасовая задержка не испортила впечатления от концерта!  

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
783
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх