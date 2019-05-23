В воскресенье, 26 мая, в Рязани в шестой раз пройдёт большой велопарад. Его участники проедут от площади Соборной по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе до ТРЦ «М5 Молл».

Зарегистрироваться можно на стойке информации ТРЦ «М5 Молл» или в день старта с 10.00 у Рязанского Кремля.

На финише для участников будет подготовлена развлекательная программа – конкурсы, выступления музыкальных команд и флешмоб. Перед пробегом всем велосипедистам необходимо ознакомиться с правилами безопасности движения в колонне, которые размещены на сайте «М5 Молл».