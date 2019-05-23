Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 23 мая 2019 17:14 | Просмотров:

В Рязани в шестой раз пройдёт большой велопарад

В воскресенье, 26 мая, в Рязани в шестой раз пройдёт большой велопарад. Его участники проедут от площади Соборной по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе до ТРЦ «М5 Молл».

Зарегистрироваться можно на стойке информации ТРЦ «М5 Молл» или в день старта с 10.00 у Рязанского Кремля.

На финише для участников будет подготовлена развлекательная программа – конкурсы, выступления музыкальных команд и флешмоб. Перед пробегом всем велосипедистам необходимо ознакомиться с правилами безопасности движения в колонне, которые размещены на сайте «М5 Молл».

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
1.9K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.7K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
1.7K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.0K
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
875
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
815
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
808
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
637
20 мая 19:38

Ремонт Московского шоссе в Рязани близится к завершению
Вверх