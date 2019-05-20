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Общество Рязань 20 мая 2019 15:38 | Просмотров:

В Рязани стартовал проект лекториев «Воздух»

В воскресенье, 19 мая, на Лыбедском бульваре состоялись первые лекции под открытым небом в рамках проекта «Воздух».

Первая встреча была посвящена личностной эффективности. Бизнес-тренер, руководитель клуба ораторского искусства и личной эффективности «Ораторы Р.» Николай Вешта рассказал, «как стать счастливым и продуктивным за 21 день».

Вторым оратором стала Татьяна Игнатова – автор книги «Точка росы», педагог по журналистике и ораторскому мастерству, победитель регионального этапа конкурса «Лидер XXI века». Она раскрыла секреты эффективной работы творческого человека, сообщает сайт администрации города.

Проект «Воздух» будет работать этим летом каждую субботу. Все лекции можно посетить бесплатно, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

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