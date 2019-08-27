В понедельник, 26 августа, в Рязани стартовал августовский педагогический форум работников образования. Участие в нём принимают более 1500 педагогов и руководителей образовательных учреждений, логопеды. Психологи, дефектологи. В рамках форума они принимают участие в различных секциях, заседаниях, обсуждении вопросов обновления содержания образования, развития профессиональной компетентности педагогов.

Участников заседания поприветствовала и.о. главы администрации города Елена Сорокина. Она поблагодарила всех участников форума за кропотливый и самоотверженный вклад в развитие системы образования.

– Перед нами сегодня поставлено много амбициозных задач и проектов, которые предстоит реализовать в рамках десяти Федеральных проектов. Они определяют приоритеты государственной политики на ближайшие годы. Вместе с вами мы выведем Россию в лидеры по качеству общего образования в мире, – подчеркнула руководитель городской администрации. – Это комплексная работа, направленная на развитие и улучшение качества образования в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Администрация города со своей стороны принимает все необходимые решения с тем, чтобы улучшить саму систему управления инфраструктурой образовательных организаций, – добавила она.

Отличившихся педагогов Елена Сорокина наградила почётными грамотами администрации города Рязани.