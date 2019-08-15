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В Рязани стало на одну детскую площадку больше

В посёлке Мирный в Рязани состоялось торжественное открытие проекта местной инициативы ТОС «Дорога к олимпийским медалям». Теперь на улице Тюленина есть детский игровой комплекс для дошкольников, спортивный комплекс и крытая площадка с тренажёрами для подростков и взрослых.

С 2015 года площадка стала местом проведения субботников и праздников, спортивных эстафет и соревнований.

Красную ленточку перерезали самые юные жители посёлка. Далее состоялся концерт, организованный активистами ТОС совместно с отделом по работе с общественными проектами и развитию самоуправления и управления делами аппарата администрации города Рязани. В открытии площадки приняла участие депутат городской Думы Светлана Попова. Финалист городского конкурса «Таланты нашего двора», активист ТОС «На Прудной» Ульяна Туманова выступила с музыкальным подарком.

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