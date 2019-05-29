В Рязани состоялся военно-спортивный праздник «Мы – команда»

В среду, 29 маяв Рязани прошёл военно-спортивный праздник «Мы – команда». Мероприятие состоялось в школе № 51. На празднике были подведены итоги работы патриотического центра. Для учащихся школы №51 были организованы занятия, направленные на развитие активной жизненной позиции, формирование физкультурно-спортивных и туристических компетенций, базовых умений в сфере военно-прикладных видов спорта.

Команды состязались в разборке и сборке автомата АК-74, в оказании первой помощи, в умении владеть азбукой Морзе, а также устанавливали кемпинг-палатки, работали со спилс-картами и оттачивали приемы рукопашного боя.

По словам генерального директора центра «Команда» Дмитрия Бархатова, пилотный опыт сотрудничества с рязанской школой планируется распространить и на другие образовательные учреждения региона.

Участников праздника приветствовал вице-губернатор Игорь Греков. Он отметил важность знаний и умений, приобретенных ребятами за время обучения.

– Это навыки, которые нередко помогают человеку спасти жизнь. И, конечно, это бесценный багаж для будущих защитников Отечества. «Мы – Команда» – так называются эти сборы. И я желаю, чтобы вы всегда оставались единым целым, умели преданно дружить, были сплоченными, стремились помогать друг другу, – подчеркнул Греков.

Генеральный директор центра «Команда» Дмитрий Бархатов получил благодарность Губернатора Рязанской области за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи и развитие физической культуры и спорта