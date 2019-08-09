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В Рязани состоялся торжественный приём, посвящённый 80-летию Дня физкультурника

В пятницу, 9 августа, в преддверии Дня физкультурника в администрации города Рязани торжественный приём в честь работников сферы физической культуры Рязани. Более 50 спортсменов, тренеров, работников детско-юношеских спортивных школ города, учителей физической культуры в школах и преподавателей в вузах, ветеранов спорта получили заслуженные награды в этот день.

И.о. главы администрации Елена Сорокина поблагодарила спортсменов за добросовестный труд и вручила награды и благодарности.

– Администрация Рязани поддерживала, и будет поддерживать массовое физкультурное движение. Наша главная задача сегодня – обеспечить горожанам возможность заниматься спортом буквально в шаговой доступности. И мы ежегодно открываем новые спортивные площадки, стараясь распределить их по всем районам, – отметила Елена Сорокина.

Спортсменов и тренеров в этот день поздравили и наградили заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Виктор Авдеев, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, заместитель главы администрации Сергей Савин, а также начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева.

В ходе торжественной церемонии награждения для собравшихся выступали воспитанники рязанских спортивных школ. Завершилось торжество выступлением творческих коллективов города.

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