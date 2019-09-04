В Рязани состоялся семинар по правовому просвещению молодых юристов

Во вторник, 3 сентября, в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялся семинар по правовому просвещению молодых юристов, организатором которого выступило Рязанское отделение Ассоциации юристов России. В Рязани данное мероприятие проходит уже в третий раз. В этом году в нём приняли участие все высшие и средние учебные заведения города, в которых присутствует юридический факультет.

Главным спикером семинара стала президент Рязанской областной нотариальной палаты Ольга Чернявская. Она рассказала молодым юристам о значимости профессии нотариуса, в чём различие нотариата от других юридических направлений.

Нотариус — это самая миролюбивая профессия. Если в суде люди спорят, то у нотариуса они договариваются. Люди, основываясь на принципе добросовестности, достигают соглашения, а у нотариуса они его удостоверяют, — рассказала Ольга Чернявская.

Кроме того, Ольга Чернявская сделала большой акцент на личностных качествах, которыми должен обладать профессиональный нотариус. По её словам, главное быть терпеливым, добрым, а также, чтобы всегда присутствовало желание понять человека и его проблему, нужно суметь объяснить нормы закона, права и обязанности. Главным в этой профессии всегда было и будет человеческое общение.

В завершение своего выступления Ольга Юрьевна дала «новичкам» один очень важный совет.

Читайте, в первую очередь, книги. Ведь в век всеобщей компьютеризации любую информацию найти не трудно. Но думать, анализировать и уметь общаться, учит именно книга, которая является первоисточником знания, — поделилась она.

В дополнение к выступлению Ольги Чернявской, всем начинающим специалистам было рассказано об организации работы Дней оказания бесплатной юридической помощи в Рязани. Каждый может принять участие, помочь нуждающимся, а для себя получить ценный практический опыт.

Председатель Исполнительного комитета АЮР Алексей Тюменев вручил на семинаре новому члену Ассоциации и 11 кандидатам удостоверения Ассоциации юристов России.