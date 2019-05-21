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Общество Рязань 21 мая 2019 10:11 | Просмотров:

В Рязани состоялась закладка Императорской аллеи

В Рязани появилась Императорская аллея. Торжественная закладка состоялась в понедельник, 20 мая, в парке имени Полонского на территории Рязанского института (филиала) Московского Политехнического университета. Мероприятие посвящено 115-й годовщине посещения императором Николаем II Рязанской первой мужской гимназии.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк и директор Политехнического института Игорь Мурог высадили первые кедры на императорской аллее.

Игорь Мурог отметил, что эта аллея поможет молодому поколению также сохранить память об истории города и с большим вниманием относиться к жизненному пути и личности последнего российского императора Николая II.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал закладку аллеи добрым делом, сообщает сайт Рязанской епархии.

– И самое главное для вас, дорогие студенты, иметь привычку к добрым делам, стремиться к творчеству, делать в жизни добрые, конструктивные, хорошие вещи, – подчеркнул владыка.

Фото Антония Тополова

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