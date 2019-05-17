В Рязани состоялась фронтовая поляна для ветеранов Советского района

15 мая в школе №10 г. Рязани при поддержке фонда помощи детям «ПроДетство» прошла «Фронтовая поляна» для ветеранов Советского района, в которой приняли участие кадеты инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство», курсанты Академии ФСИН России, вокальная группа «Контакт» РГВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, ребята из Костинской школы-интерната, волонтеры отряда РГУ «Синяя птица», представители АО КБ «Ситибанк» и Рязанского отделения Всероссийской организации «Боевое братство».

В ходе мероприятия ветераны делились воспоминаниями о фронтовых сражениях и послевоенном времени, вдохновенно читали стихи о войне, школьники же с большим трепетом рассказывали о своих прадедах – участниках тех страшных событий, делились опытом деятельности в качестве волонтеров Победы.

В исполнении группы «Контакт» и юных артистов прозвучали песни военных лет. С большим интересом гости не только слушали знакомые и дорогие их сердцу мелодии, но и с удовольствием подпевали их.

Представители военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН рассказали о поисковом движении в России и продемонстрировали предметы, найденные в ходе раскопок на местах боевых действий в годы войны, среди которых винтовка Мосина и пистолет ТТ.

Закончилось мероприятие угощением солдатской кашей, приготовленной поварами 137 парашютно-десантного полка.

Мероприятие прошло в теплой сердечной атмосфере. Подобные встречи позволяют обеспечить связь поколений и сохранить историческую память нашего народа.

Автономная некоммерческая организация «ПроДетство» работает в Рязани с 2015 года, оказывая всестороннюю адресную помощь детям в детских домах, интернатах, доме ребенка, а также детям с ограниченными возможностями здоровья.