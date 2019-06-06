В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона

В пятницу, 7 июня, в рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» состоится праздник в честь Открытия туристического сезона «Ключи от лета».

В этот день рязанцам расскажут о возможных видах туризма региона, популярных маршрутах, интерактивных программах и мастер-классах, походах, местной гастрономической и сувенирной продукции. О самых ярких фестивалях предстоящего лета расскажут различные туристические организации, базы отдыха, гостиницы, санатории, музеи Рязанской области и города Рязани. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по гончарному мастерству и робототехнике.

На сцене перед Главпочтамтом выступят Александр Чучунов, Ксения Морозова, Надежда Подольская, Екатерина Епифанова, Лилия Кирсанова, ансамбль танца «Юность» и многих другие рязанские коллективы и исполнители. Хэдлайнером концерта станет известная рязанская кавер-группа Тhe Timers.

Праздник начнётся в 18.00.