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Общество Рязань 6 июня 2019 09:37 | Просмотров:

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона

В пятницу, 7 июня, в рамках проекта «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой» состоится праздник в честь Открытия туристического сезона «Ключи от лета».

В этот день рязанцам расскажут о возможных видах туризма региона, популярных маршрутах, интерактивных программах и мастер-классах, походах, местной гастрономической и сувенирной продукции. О самых ярких фестивалях предстоящего лета расскажут различные туристические организации, базы отдыха, гостиницы, санатории, музеи Рязанской области и города Рязани. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по гончарному мастерству и робототехнике.

На сцене перед Главпочтамтом выступят Александр Чучунов, Ксения Морозова, Надежда Подольская, Екатерина Епифанова, Лилия Кирсанова, ансамбль танца «Юность» и многих другие рязанские коллективы и исполнители. Хэдлайнером концерта станет известная рязанская кавер-группа Тhe Timers.

Праздник начнётся в 18.00.

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