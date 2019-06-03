В Рязани снова пройдёт донорская акция «Река жизни»

10 и 11 июня в Рязани пройдёт 91-я донорская акция «Река жизни». Очередное мероприятие, направленное на развитие добровольного безвозмездного донорства крови в регионе, приурочат к Всемирному Дню Донора Крови (ВДДК).

Организаторы акции напоминают рязанцам, что донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенёсший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ- инфекции.

При себе донорам необходимо иметь паспорт (военный билет). Участники акции не получат материальной компенсации за сданную кровь, но будут иметь право на 2 отгула (день сдачи крови и день по выбору донора). Для доноров также бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кровь можно будет сдать в рязанском областном обществе больных гемофилией, на областной станции переливания крови, а также в отделении переливания крови РОКБ.

Контактные телефоны: 36-67-86; 8 910 613 91 40; 8 906 542 78 88; 8 951 100 51 24.