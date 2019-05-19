В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах

20 мая 2019 года, в понедельник, в городе Рязани горячую воду отключат еще на трех улицах. Информация об отключении была дана дежурными службами администрации города.

Горячей воды не будет до 31 мая, то есть, на протяжении 11 дней, в домах №2и №4 по улице 3-й Михайловский проезд, в доме №6а по улице Заводской проезд и в домах №80 корпус 1, №80 корпус 2, №80 корпус 3 и №82 корпус 1 по Михайловскому шоссе.

Перечисленные выше дома располагаются вблизи аварийных участков на коллекторе и теплотрассе. Отметим, что в указанных местах в течение мая случились две коммунальные аварии.