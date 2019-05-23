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Общество Рязань 23 мая 2019 22:22 | Просмотров:

В Рязани рядом с заводом «Сплав» появятся новые многоэтажки

23 мая в администрации Рязани прошли публичные слушания по двум участкам в микрорайоне Дашково-Песочня в районе супермаркета «Зельгрос». ООО «Агроконтакт» попросило о повышении этажности выше 12 этажей.

По словам представителя заявителя, на участках будут построены дома переменной этажности, средняя – 18 этажей. На территории размежеваны участки для строительства детских садов, школы и других социальных объектов, которые собственник планирует передать городу.

Участники слушаний задали ряд вопросов по поводу будущего строительства. Один из участников указал на то, что сейчас жители района уже сейчас по часу проводят в пробках, и поинтересовался, каким застройщики видят решение транспортной проблемы при увеличении плотности населения. Представитель застройщика сообщил, что в будущем рядом будет построена дорога, которая «разгрузит» микрорайон. На слушаниях также прозвучало, что один из участков находится на расстоянии примерно 400 метров от завода «Сплав», где плавят тяжёлые металлы, а такое соседство крайне неблагоприятно скажется на здоровье жителей новых домов. Житель Дашково-Песочни, который представился биологом, отметил, что «жить там никому не советует». В ответ застройщики указали на санитарную зону, которая расположена между предприятием и будущими домами и не будет застраиваться.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

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