В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»

28 июня рязанские выпускники впервые соберутся на территории Соборной площади и Кремлёвского сквера, чтобы вместе отметить «Большой выпускной 2019». Планируется, что в первом общегородском празднике примут участие более 2 500 человек – выпускники, педагоги, родители.

Праздник начнется в 23.00 с прохода по красной дорожке. На площади Соборной гостей мероприятия ждёт концерт с участием рязанских танцевальных и музыкальных коллективов, а также выступление приглашённой звезды.

На протяжении всего праздника в парке для выпускников будут работать интерактивные площадки – музыкальные, спортивные, творческие, интеллектуальные, зоны отдыха, фудкорт.

Завершится праздник на набережной встречей рассвета в 4 утра.

С программой праздника можно ознакомиться в мобильном приложении «Большой Выпускной». Чтобы скачать его, нужно:

Пройти по ссылке с мобильного устройства https://app.eventicious.com/biggraduation . Скачать приложение на свой смартфон. Для того чтобы попасть в событие, ввести ID: Выпуск19.

Информация о мероприятии будет постепенно появляться в мобильном приложении.