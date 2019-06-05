В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»

28 июня рязанские выпускники впервые соберутся на территории Соборной площади и Кремлёвского сквера, чтобы вместе отметить «Большой выпускной 2019». Планируется, что в первом общегородском празднике примут участие более 2 500 человек – выпускники, педагоги, родители.
Праздник начнется в 23.00 с прохода по красной дорожке. На площади Соборной гостей мероприятия ждёт концерт с участием рязанских танцевальных и музыкальных коллективов, а также выступление приглашённой звезды.
На протяжении всего праздника в парке для выпускников будут работать интерактивные площадки – музыкальные, спортивные, творческие, интеллектуальные, зоны отдыха, фудкорт.
Завершится праздник на набережной встречей рассвета в 4 утра.
С программой праздника можно ознакомиться в мобильном приложении «Большой Выпускной». Чтобы скачать его, нужно:
- Пройти по ссылке с мобильного устройства https://app.eventicious.com/biggraduation.
- Скачать приложение на свой смартфон.
- Для того чтобы попасть в событие, ввести ID: Выпуск19.
Информация о мероприятии будет постепенно появляться в мобильном приложении.