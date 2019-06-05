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Общество Рязань 5 июня 2019 12:35 | Просмотров:

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»

28 июня рязанские выпускники впервые соберутся на территории Соборной площади и Кремлёвского сквера, чтобы вместе отметить «Большой выпускной 2019». Планируется, что в первом общегородском празднике примут участие более 2 500 человек – выпускники, педагоги, родители.

Праздник начнется в 23.00 с прохода по красной дорожке. На площади Соборной гостей мероприятия ждёт концерт с участием рязанских танцевальных и музыкальных коллективов, а также выступление приглашённой звезды.

На протяжении всего праздника в парке для выпускников будут работать интерактивные площадки – музыкальные, спортивные, творческие, интеллектуальные, зоны отдыха, фудкорт.

Завершится праздник на набережной встречей рассвета в 4 утра.

С программой праздника можно ознакомиться в мобильном приложении «Большой Выпускной».  Чтобы скачать его, нужно:

  1. Пройти по ссылке с мобильного устройства https://app.eventicious.com/biggraduation.
  2. Скачать приложение на свой смартфон.
  3. Для того чтобы попасть в событие, ввести ID: Выпуск19.

Информация о мероприятии будет постепенно появляться в мобильном приложении.

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